Continua ad essere molto caldo l’asse tra Juventus e Barcellona, che studiano la possibilità di effettuare scambi in estate. Nuovo nome nel mirino!

È stata una buona stagione fin qui per la Juventus, che in caso di ripresa potrà continuare la sua rincorsa verso il nono titolo consecutivo in Serie A e cercherà di ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata in quel di Lione nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League.

Nei due mesi di stop, la società non si è fermata e ha continuato a lavorare per analizzare e studiare eventuali colpi di mercato per la prossima stagione. Tra gli obiettivi di Fabio Paratici ci sarebbero anche elementi importanti e di esperienza per rinforzare la difesa.

Un nome che potrebbe finire nel mirino dei bianconeri è quello di Gerard Pique. Secondo le ultime indiscrezioni di ‘Don Balon’, il Barcellona sembrerebbe intenzionato a fare un passo oltre il difensore classe 1987, che veste la maglia Blaugrana ormai dal 2008. Per questo potrebbe esserci un tentativo della ‘Vecchia Signora’.

Quello tra la Juventus e i catalani è un asse caldo ormai dal mese di gennaio, da quando i due club hanno provato a effettuare lo scambio Rakitic–Bernardeschi che però è saltato all’ultimo momento. Per l’estate le due società hanno in mente nuove operazioni e Pique potrebbe rientrare nelle trattative di cui si sta parlando in questi giorni.

Gerard Pique è ancora un elemento valido e può continuare a fornire un importante aiuto nonostante i 33 anni compiuti nel mese di febbraio.

