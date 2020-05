Calciomercato Juventus, rottura con Sarri e i compagni | Addio scontato

Si avvicina sempre di più l’addio di un top player della Juventus: il calciatore avrebbe rotto i rapporti con società e compagni di squadra

Mentre il calcio italiano attende di scoprire quale sarà il destino per la ripresa della Serie A, le società iniziano a lavorare alla prossima sessione estiva di calciomercato. In casa Juventus, spunta un nuovo problema e la risoluzione sembrerebbe solo una, la cessione. Il calciatore pronto all’addio non ha più rapporti con la società e con i compagni.

Calciomercato Juventus, addio Pjanic inevitabile: rapporti logorati con tutti

La Juventus continua a lavorare per la prossima sessione estiva di calciomercato tra acquisti e cessioni. Continua senza sosta la trattativa con il Barcellona per lo scambio tra Arthur e Miralem Pjanic, mentre si guarda anche a Jorginho per il centrocampo. Tra le operazioni in corso però, sembrerebbe esserci una sola certezza, l’addio del numero cinque bosniaco. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, il centrocampista avrebbe rotto tutti i rapporti sia con la dirigenza che con Maurizio Sarri ed i compagni, ora l’addio sembrerebbe inevitabile.

La trattativa con il club spagnolo quindi, sarebbe solo un’opzione per il futuro del calciatore ex Roma, che ormai sembrerebbe destinato a cambiare aria. Naturalmente, le squadre interessate a lui sono molte ed i bianconeri lo valuterebbero intorno ai 60 milioni di euro. Vedremo dove sarà il futuro di Miralem Pjanic per la prossima stagione, che dopo quattro anni passati con la maglia della Juventus sulle spalle, quasi certamente sarà lontano dalla Torino bianconera.

