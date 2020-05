Calciomercato Inter, UFFICIALE: arriva la firma di Giroud

Chelsea, arriva l’ufficialità: Olivier Giroud resterà a Londra anche nella prossima stagione. Sfuma l’affare per Inter e Lazio.

A gennaio sembrava sul punto di lasciare Londra e approdare in Italia. Ora, Olivier Giroud resterà nella capitale inglese per un’altra stagione. L’attaccante francese era in scadenza di contratto, ma ha deciso di prolungare il proprio accordo con il Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la FIGC fissa le nuove date per la chiusura della stagione!

LEGGI ANCHE >>> Serie A, ripresa campionato | Arriva l’annuncio di Gravina

Calciomercato Inter, UFFICIALE: sfuma Giroud

Il centravanti transalpino, che sembrava un epurato in casa nella prima parte di stagione, ha alla fine deciso di prolungare il proprio matrimonio con i ‘Blues’. Giroud ha rinnovato il proprio contratto per una sola stagione, esercitando l’opzione presente nel proprio contratto.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Niente affare dunque per Antonio Conte, che avrebbe voluto il transalpino all’Inter come vice-Lukaku. Ma neppure per Lotito e Tare, che hanno provato a convincere il francese a gennaio a sposare il progetto della Lazio.