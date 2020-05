Serie A, via libera agli allenamenti collettivi | Il CTS ha deciso!

Svolta in Serie A per la ripresa degli allenamenti collettivi: c’è il via libera del Comitato Tecnico Scientifico al nuovo protocollo.

Possibile svolta definitiva in arrivo per la ripresa del campionato di Serie A. Come riportato da ‘La Repubblica’, infatti, il Comitato Tecnico Scientifico ha validato il nuovo protocollo presentato da FIGC e Lega Serie A e autorizzato la ripresa degli allenamenti collettivi. Le squadre potranno dunque tornare ad allenarsi in gruppo in vista della possibile ripartenza della stagione. Il nuovo testo dovrebbe consentire di evitare le due settimane di quarantena all’interno del centro sportivo per tutto il gruppo squadra. Per garantire che il gruppo resti immunizzato, verranno effettuati regolarmente tamponi a tutti i calciatori: questa la soluzione suggerita dal protocollo.