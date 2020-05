L’Inter torna in campo, UFFICIALE: due match con i tifosi

Attraverso un comunicato sul proprio sito, l’Inter ufficializza il ritorno in campo per due gare di grande spessore alla presenza dei tifosi

Il momento difficile vissuto dal mondo del calcio e non solo, negli ultimi due mesi e mezzo, potrebbe terminare già nelle prossime settimane con la ripresa dei tornei. La Serie A 2019/20 vedrebbe il suo completamento, sul campo, come richiesto dalla maggior parte dei club. In tal senso, l’annuncio arrivato dal sito ufficiale dell’Inter farà contenti i tifosi: pronti due big match davanti ai tifosi. Tutti i dettagli.

Inter, UFFICIALE: due big match davanti ai tifosi

Una notizia che farà felice tutti i tifosi nerazzurri. Il club di Steven Zhang disputerà, nel 2021 e contestualmente agli impegni dei club, un triangolare con Real Madrid e Bayern Monaco. La ‘European Solidarity Cup – Football for Heroes‘ nasce per rilanciare il concetto di coesione tra i paesi, dopo la gravissima emergenza Coronavirus. I proventi di questo ‘torneo all’italiana’ verranno devoluti in beneficenza a strutture mediche e ospedaliere. Le tre gare saranno ospitate nelle tre città principali. A Milano andrà in scena Inter-Bayern Monaco, a Madrid invece la squadra di Conte sarà ospite del Real mentre a Monaco il Bayern ospiterà la squadra di Zidane. Le date saranno stabilite sia in base agli impegni dei tre club sia al via libera per la presenza dei tifosi sugli spalti.

Il patron nerazzurro, Steven Zhang, ha poi voluto lanciare un suo personale messaggio per chiudere il comunicato: “La pandemia ha colpito con grande forza le popolazioni di tutto il mondo. Il grande impegno del personale sanitario è stato essenziale per permetterci ora di tornare a guardare al futuro. Con questa iniziativa vogliamo ringraziarli e celebrare il loro lavoro e allo stesso tempo lanciare un messaggio di unità e solidarietà tra le nazioni“.

S.C