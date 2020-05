Ripartenza Serie A | Spadafora esce allo scoperto

Dopo il via libera del Comitato Tecnico Scientifico agli allenamenti di gruppo, anche Spadafora torna a parlare di Serie A:

Giornata significativa per la Serie A: dopo il via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico agli allenamenti di gruppo, anche Vincenzo Spadafora è tornato a parlare della ripresa del campionato. Il Ministro dello Sport ha parlato ai microfoni di ‘Rai 2’: “Ripresa della Serie A? Ho convocato una riunione per giovedì prossimo, dovremmo essere in grado di decidere se e quando ripartirà il campionato e avere anche una data. Perciò il 28 maggio sapremo se e quando ripartirà la Serie A”. Sulla ripresa degli allenamenti di gruppo, Spadafora ha commentato: “La Figc è stata disponibile a riformulare la sua proposta e questo ci ha aiutato molto ed è un ottima notizia. Poi è confermato anche che non ci sarà l’autoisolamento di tutta la squadra in caso venisse riscontrato un nuovo contagio”.

Serie A, Spadafora rompe gli indugi | “Il 28 maggio sapremo se si ripartirà”

La Serie A intravede la luce in fondo al tunnel: Vincenzo Spadafora ha dato ulteriori segnali positivi verso la ripartenza, dopo il via libera agli allenamenti di gruppo da parte del Comitato Tecnico Scientifico arrivato nella giornata odierna. Il Ministro dello Sport ha dichiarato: “Siamo potuti arrivare a questo punto perché le contingenze attuali ce lo permettono. Adesso lo sport ha la possibilità di riprendere in condizioni di sicurezza”. Il miglioramento della situazione sanitaria del Paese ha portato, quindi, maggiore serenità anche ai vertici dello Sport e si è potuto iniziare il processo per la ripresa delle attività sportive.

Il Ministro Spadafora non si è sbilanciato solamente sulla possibile ripresa, ma ha anche risposto a domande sulla modalità in cui potrebbe riprendere la Serie A: “La possibilità dei Playoff? Per me l’importante è ripartire, poi saranno le Federazioni a decidere le modalità migliori. Si è detto che io fossi contro il calcio: ormai quando sento queste cose mi viene solamente da ridere”.

Settimana prossima sarà decisiva per la ripartenza della Serie A, il Ministro Spadafora ha dato l’ultimatum: “Il 28 maggio sapremo se e quando ripartirà il campionato”.

