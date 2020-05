Champions League, gare uniche e final four | Ceferin cambia tutto!

In attesa del prossimo esecutivo Uefa, spuntano le possibili soluzioni alternative per concludere Champions League ed Europa League

Il mondo dello sport e del calcio in particolare si interroga su quale possa essere il futuro delle competizioni, ambito nazionale ed europeo. In tal senso, si sta lavorando a possibili soluzioni alternative per quanto riguarda le coppe europee. Champions League ed Europa League potrebbero subire diversi cambiamenti per permettere il completamento dell’attuale stagione, ancora bloccata dall’emergenza Coronavirus.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, è fatta per Mertens | I dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, giallo sull’accordo | Nuova svolta!

Champions League, spunta il piano B per completare le coppe

Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset‘, l’esecutivo Uefa fino a poche ora fa previsto per il prossimo 27 maggio sarà spostato al prossimo 17 giugno. Una data entro la quale le diverse federazioni dovranno comunicare le date di fine campionato e degli eventuali playoff e playout. Lo slittamento, dovuto a motivi formali (Monaco di Baviera, Amsterdam e Copenaghen non sono certe di riuscire ad ospita il prossimo Europeo nel 2021) porterà anche a riflessioni importanti sulle attuali competizioni europee. L’idea dell’Uefa sarebbe quella di concludere Champions ed Europa League nella maniera classica e senza stravolgimenti.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin, tuttavia, starebbe già pensando ad un possibile ‘Piano B’ con diverse modifiche da effettuare nell’immediato. I quattro ritorni degli ottavi si giocherebbero senza problemi. I quarti in gara secca più Final Four a Istanbul con due semifinali in gara unica e finale nell’arco di 4 giorni. 11 partite, non più di 17 e a porte chiuse. In casa, nei quarti, giocherà il club con il miglior coefficiente Uefa. Una soluzione che penalizzerebbe l’Atalanta (50esima) ed in parte il Napoli (16esimo).

LEGGI ANCHE >>>Ripresa allenamenti Serie A | Spadafora: “Quarantena in caso di contagio”

In caso di successo sul Lione, la Juventus (5a), giocherebbe in trasferta solo se incrociasse Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona o Bayern Monaco. La formula a gara unica, con la squadra dal miglior coefficiente in casa, sarebbe utilizzata anche per i prossimi preliminari estivi.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus | Ritorno in campo, D’Hooghe ‘contro’ la FIFA!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, trattativa ai dettagli | Manca solo la firma

S.C