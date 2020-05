Calciomercato Milan, addio alla clausola | Ecco il nuovo allenatore top

Il Milan si guarda intorno a caccia di un nuovo tecnico per il calciomercato 2020/21: l’allenatore top può avvicinarsi al ‘Diavolo’

Il Milan continua a pensare al futuro. Nonostante il sempre più probabile ritorno in campo, a giugno, per completare la stagione 2019/20, il focus della dirigenza rossonera è sulla stagione che verrà. Il calciomercato estivo può regalare diverse sorprese in casa Milan, a partire dal futuro tecnico che difficilmente sarà Stefano Pioli. Spunta un nome già accostato con forza al ‘Diavolo’ nei mesi scorsi: arrivano segnali positivi dall’Inghilterra.

Calciomercato Milan, niente penale: ritorno di fiamma per il top in panchina

Potrebbe arrivare nelle prossime settimane una svolta per quanto concerne la nuova guida tecnica del Milan. Dato ormai quasi per scontata la partenza di Pioli e con Rangnick sempre alla finestra, il nome caldo potrebbe tornare ad essere quello di Mauricio Pochettino. Già cercato dai rossoneri negli scorsi mesi, il tecnico argentino potrebbe balzare in cima alla lista delle preferenze del club di via Aldo Rossi. Pochettino, secondo quanto riportato dal ‘The Telegraph‘, dopo il licenziamento lo scorso novembre avrebbe avuto un ostacolo importante per tornare subito in panchina.

Gli ‘Spurs’ avrebbero infatti imposto al suo ex allenatore di attendere la fine della stagione 2019/20 in Premier League prima di accasarsi altrove. Una condizione ‘imposta’ da un’importante penale a cui il tecnico sarebbe andato incontro se avesse firmato per altri club prima della chiusura dell’attuale Premier League. Scaduta la penale, adesso Pochettino può guardarsi intorno alla ricerca di un nuovo club.

Oltre al rossoneri, anche Newcastle (che cambierà a breve proprietà) e Real Madrid hanno sondato il terreno nei mesi scorsi. Nonostante una finale di Champions raggiunta, Pochettino fu licenziato sei mesi or sono per essere sostituito da Mourinho alla guida del Tottenham.

S.C.