Il calciomercato del Milan comincia a muoversi, anche in uscita: nelle prossime settimane l’addio sarà ufficiale, manca solo la firma

In questi giorni di stop forzato al campionato e di discussioni per la ripresa, tra test e assemblee per decidere il destino degli allenamenti e il futuro del calcio, il Milan continua a guardarsi attorno anche sul calciomercato. La prossima sessione estiva sarà molto importante per i rossoneri, che non hanno grande disponibilità economica, soprattutto senza coppe, e dovranno ricorrere ad occasioni low cost e parametri zero. Anche dovendo fronteggiare qualche addio pesante.

Calciomercato Milan, Bonaventura addio | Con la Roma manca solo la firma

Tra questi c’è anche quello di Giacomo Bonaventura. Il jolly del Milan, tornato dopo un lungo infortunio, è in scadenza a giugno 2020 e ogni indizio porta proprio alla separazione. L’ex centrocampista dell’Atalanta è pronto a salutare i rossoneri a parametro zero per accordarsi con un’altra squadra in grado di offrirgli una chance per ripartire. Tanti club hanno bussato alla porta di Mino Raiola: dal Torino all’Atalanta e la Fiorentina, ma solo la Roma sembra aver fatto breccia.

Come riporta ‘todofichajes.com’, la trattativa tra Bonaventura e i giallorossi è in fase ormai davvero avanzata e mancherebbe addirittura solo la firma sul contratto. L’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime settimane, materializzando un addio importante per il Milan. Jack, infatti, in questi anni è stato un punto fermo degli allenatori rossoneri, molto presenze in zona gol, grande continuità nella stagione e all’interno della partita.

Gianluca Petrachi, ds della Roma, è pronto quindi a mettere a segno il primo colpo di calciomercato. Come il Milan, anche i giallorossi – vista la crisi finanziaria e la classifica che mette a serio rischio la qualificazione in Champions – saranno costretti a muoversi tra occasioni e parametri zero.

