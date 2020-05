Juventus e Manchester United potrebbero architettare uno scambio nella prossima sessione di calciomercato. Al club inglese anche un’offerta cash

Il Manchester United è intenzionato a fare spesa in Serie A nella prossima sessione di calciomercato. Tra gli obiettivi dei ‘Red Devils’ un grande centrale da affiancare ad Harry Maguire, ad oggi il difensore più pagato (87 milioni di euro) della storia del calcio. In cima alla lista ci sarebbero Milan Skriniar e Kalidou Koulibaly, due non facilissimi da raggiungere considerato che sia Inter che Napoli chiedono cifre elevate per i cartellini: i nerazzurri almeno 80 milioni, il club di Aurelio De Laurentiis probabilmente anche di più.

Calciomercato Juventus, Demiral ‘porta’ l’erede di Higuain: i dettagli

Per questo motivo il club inglese potrebbe virare su altro protagonista del massimo campionato italiano. Non de Vrij, visti i pessimi rapporti con Mino Raiola, bensì su quello che prima del grave infortunio (rottura del legamento crociato) rimediato all’Olimpico era riuscito a soffiargli il posto da titolare al centro della retroguardia bianconera: Merih Demiral. La Juventus non ha intenzione di disfarsi del ventiduenne turco, il cui rientro è previsto alla fine del mese di luglio, tuttavia di fronte a una proposta importante, da almeno 40 milioni di euro, potrebbe cambiare idea. Del resto siamo e saremo in un periodo economicamente difficile… In verità il club presieduto da Andrea Agnelli era chiamato a dei ‘sacrifici’ già prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus, considerato il rosso nell’ultimo bilancio e l’ulteriore indebitamento. Tornando all’affaire con la squadra guidata da Solskjaer, la Juve potrebbe provare a prendere due piccioni con una fava, formulando allo United una controproposta.

Una controproposta da 20 milioni di euro più Demiral in cambio di Anthony Martial. In questo modo i bianconeri metterebbero a bilancio una plusvalenza risolvendo al contempo il ‘problema’ dell’erede di Gonzalo Higuain. Ma ai ‘Red Devils’ converrebbe?

R.A.

