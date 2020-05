Calciomercato Juventus, giallo sull’accordo | Nuova svolta!

Si attendono novità riguardo il calciomercato della Juventus, c’è una svolta sulla trattativa più discussa degli ultimi giorni

Si prevede un calciomercato ricco di movimenti per la Juventus, che vuole rinforzare la propria rosa dopo aver vissuto comunque una buona stagione fin qui. In caso di ripresa, la squadra allenata da Maurizio Sarri può ancora competere per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati in estate ma la compagine bianconera ha convinto poche volte dal punto di vista della prestazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, è fatta per Mertens | I dettagli

Il bel gioco richiesto dal proprio tecnico si è visto raramente, questo perché probabilmente mancano dei giocatori adatti al gioco veloce e di prima. Fabio Paratici lavora già da diverso tempo per provare a garantire maggiore qualità alla rosa e sono in corso trattative importanti con il Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, soluzione al ‘problema’ Nainggolan | I dettagli

Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona: l’agente di De Sciglio nega tutto

Le operazioni tra Juventus e i Blaugrana, però, non sembrerebbero in via di definizione come dichiarato dei giorni scorsi dalla Spagna. Sport.es aveva parlato di accordo a un passo per quanto riguarda una trattativa che avrebbe coinvolto De Sciglio e Pjanic, che con l’aggiunta di 25 milioni si sarebbero trasferiti al Barcellona in cambio di Semedo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ultima offerta per Lautaro | Proposta shock!

Giovanni Branchini, agente di Mattia De Sciglio, ha parlato ai microfoni del Mundo Deportivo in queste ore ha negato le voci uscite nei giorni scorsi spiegando che non è presente alcun accordo di trasferimento tra i catalani a i bianconeri.

Juventus e Barcellona continuano ad essere in contatto per fare affari tra di loro, ma probabilmente con formule diverse da quella di cui si parlava.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, dalla Francia: “Mbappe-PSG, rinnovo impossibile” | Occasionissima Juve

Calciomercato Juventus, apertura per il bomber | “Piace molto a Sarri”