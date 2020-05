Calciomercato Inter, svolta Lautaro | Cambia tutto!

Si parla con insistenza del futuro di Lautaro Martinez, seguito dal Barcellona da ormai diversi mesi. C’è una svolta improvvisa: arrivano novità importanti!

L’Inter lavora ormai da diverse settimane per programmare al meglio la nuova stagione ed è pronta a vivere un calciomercato da protagonista. Sono diverse le trattative in corso sia in entrata che in uscita e la situazione può cambiare da un momento all’altro.

Sembrava vicino, ad esempio, il trasferimento di Dries Mertens in nerazzurro ma nelle ultime ore sembrerebbe esserci stato un nuovo sorpasso per il Napoli, che potrebbe così trattenere il proprio attaccante con il rinnovo del contratto. A causa di questo cambiamento improvviso, potrebbe complicarsi anche un’altra trattativa che vede coinvolti i nerazzurri.

Calciomercato Inter, beffa Mertens: ora Lautaro può restare

Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, senza avere un sostituto in rosa l’Inter potrebbe bloccare la trattativa con il Barcellona riguardante la cessione di Lautaro Martinez. L’argentino è seguito dai Blaugrana da ormai diversi mesi e il club catalano avrebbe già un accordo con il calciatore, ma in mancanza di un’alternativa la società nerazzurra potrebbe non dare il via libera.

Il Barcellona continua a seguire la situazione e il presidente Bartomeu incrocia le dita affinché l’Inter trovi una nuova soluzione in avanti, in modo da tornare all’assalto per l’attaccante nerazzurro. Al momento le porte sembrerebbero chiuse e la trattativa potrebbe essere complicata.

Non è ancora arrivata l’estate ma il calciomercato è già infuocato, si prevedono settimane importanti per quanto riguarda l’asse Inter-Barcellona.

