Calciomercato Inter, erede Lautaro | Occhi in Francia

L’Inter continua a cercare un nuovo compagno d’attacco per Romelu Lukaku, vista la probabile partenza di Lautaro Martinez: spunta un nome dalla Francia

La Serie A continua a lavorare per tornare in campo il prima possibile e portare a termine la stagione. Nel frattempo le società italiane iniziano a cercare nuovi talenti da acquistare nella prossima sessione di mercato estiva. Il mirino dell’Inter sembrerebbe essersi fermato in Francia. Occhi sull’erede di Lautaro Martinez, nuovo compagno d’attacco per Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, Marotta guarda in Francia: Moussa Dembele nel mirino

La trattativa tra l’Inter ed il Barcellona per il passaggio in blaugrana di Lautaro Martinez continua. Nel frattempo, i nerazzurri iniziano a cercare un possibile erede dell’argentino che possa affiancare Romelu Lukaku in attacco. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino il bomber del Lione, Moussa Dembele. L’attaccante francese, che in questa stagione ha collezionato 22 gol in 37 presenze tra Ligue 1 e coppe, potrebbe essere l’uomo perfetto per l’attacco interista.

Sul giocatore classe 1996, ci sarebbe la concorrenza di molti top club europei, ma la società nerazzurra vorrebbe puntare a chiudere il suo acquisto prima dell’estate, così da anticipare le concorrenti. L’attaccante ex Celtic, sarebbe attualmente valutato intorno ai 50 milioni di euro, un investimento che qualora dovesse partire il numero dieci nerazzurro, l’Inter potrebbe sicuramente reinvestire. Vedremo se sarà il francese la prima scelta per completare la fase offensiva di Antonio Conte per la prossima stagione.

