Calciomercato Inter, sospetto del Barcellona | Caso Vidal

L’Inter continua a muoversi sul calciomercato e la società lavora per provare a rinforzare la rosa. C’è il caso Vidal, club insospettito!

È stata una buona stagione fin qui per l’Inter, la compagine nerazzurra ha fatto sicuramente dei passi in avanti rispetto alla scorsa annata lottando per diversi mesi con Lazio e Juventus per lo scudetto e ottenendo la quasi matematica certezza della qualificazione alla prossima Champions League con largo anticipo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, svolta Lautaro | Cambia tutto!

In questi mesi di stop, la società non si è fermata e ha continuato a lavorare per studiare i possibili colpi per la prossima sessione di calciomercato. Molto caldo l’asse con il Barcellona, con cui va avanti da ormai diverse settimane la trattativa per Lautaro Martinez e non solo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Manchester United, difensore per attaccante | I dettagli

Calciomercato Inter, accordo segreto con Vidal: il sospetto del Barcellona

Un calciatore che piace all’Inter è sicuramente Arturo Vidal, di proprietà dei Blaugrana e con un contratto in scadenza nel 2021. Il cileno era stato accostato ai nerazzurri già nel mercato di gennaio e nei prossimi mesi ci potrebbe essere un nuovo assalto da parte della dirigenza della ‘Beneamata’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, giallo sull’accordo | Nuova svolta!

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, l’Inter vorrebbe gestire in maniera separata le trattative riguardanti Vidal e Lautaro, poiché così facendo potrebbe pagare una cifra più bassa per il cileno. Nel frattempo, però, dalla Spagna fanno sapere che il Barcellona avrebbe il sospetto che ci sia già un accordo segreto tra l’Inter e Arturo Vidal.

Il cileno è un pupillo di Antonio Conte e sarebbe sicuramente il calciatore ideale per il modo di giocare dei nerazzurri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, è fatta per Mertens | I dettagli

Calciomercato Inter, soluzione al ‘problema’ Nainggolan | I dettagli