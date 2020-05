Tutti i tifosi d’Italia si sono riuniti per una maxi-manifestazione che avrà luogo a Roma: il messaggio degli ultras

I tifosi di tutta Italia uniti. Non capita tanto spesso di vedere dalla stessa parte gli ultras di Lazio e Roma, di Inter e Juventus, di Atalanta e Brescia. Stavolta, però, tutti i gruppi organizzati sono pronti a seppellire l’ascia di guerra per una manifestazione senza precedenti. Il 6 giugno, a Roma, i ‘Ragazzi d’Italia’ marceranno contro una “politica che sta distruggendo il Paese”. Come riporta ‘Adnkronos’, ad organizzarla sono stati i tifosi bresciani, che poi hanno esteso l’invito a tutte le altre tifoserie, che hanno aderito in blocco.

Manifestazione ultras il 6 giugno: le parole dei ‘Ragazzi d’Italia’