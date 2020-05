“Semedo alla Juventus”, smentite anche dal fronte Barcellona: Pjanic resta un obiettivo dei blaugrana, ma non alle condizioni riferite ieri da Sport

In un weekend dove l’attenzione degli appassionati è stata diretta tutta verso la Bundesliga, una notizia di calciomercato ha squarciato la ripresa del calcio in Europa: “Semedo alla Juventus per 25 milioni di euro più i cartellini di Pjanic e De Sciglio“. A riferirlo è stato il quotidiano iberico ‘Sport’, che sulle proprie colonne ha raccontato di un’incredibile accelerata nelle trattative tra Barcellona e bianconeri, in piedi ormai da tempo per l’interesse quasi dichiarato dei catalani per Miralem Pjanic. E dopo le tante congetture e le tante fughe di notizie, riguardanti possibili scambi ed intreccio di mercato tra i due club, la notizia di ieri sembrava aver fatto clamorosamente luce su un possibile sblocco dell’operazione.

“Soldi più Pjanic-De Sciglio per Semedo”: arrivano smentite anche da Barcellona

E invece, dopo le smentite arrivate dal fronte Juventus, arrivano anche quelle dal fronte Barcellona. Fonti vicine alla società blaugrana raccolgono con stupore la possibilità di un’operazione di tale portata. Pjanic resta certamente un pallino dei catalani, ma non a queste condizioni. I dialoghi sull’asse Barcellona-Torino sono fitti, entrambi i club sono alla ricerca di pedine importanti da aggiungere alle proprie rose e la volontà di perpetrare insieme un calciomercato “creativo” (più consono a quelle che saranno le nuove strutture ridisegnate dall’emergenza pandemica) sembra esserci, eccome.

Tuttavia, l’ipotesi Semedo non sembra scaldare troppo la Juventus. Il terzino portoghese appartiene a quella cerchia di giocatori che il Barcellona sta provando a piazzare come possibili contropartite tecniche in trattative di alto calibro. Non è un segreto, dunque, che i catalani valutino il calciatore tra i 25 e i 30 milioni di euro, ma nella trattativa per Pjanic i bianconeri avrebbero chiesto in maniera insistita la presenza di Arthur. Una bella gatta da pelare, considerando che il brasiliano vorrebbe restare a tutti i costi in blaugrana.

Un’estate che si preannuncia caldissima, insomma, sull’asse Barcellona-Torino. In quello che sarà un calciomercato nuovo per cifre e costumi, i blaugrana ed i bianconeri continuano a dialogare per trovare i tasselli giusti da aggiungere alle proprie rose.

