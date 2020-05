La Premier League lavora per una ripresa e nel frattempo studia anche un piano per intrattenere il paese con le gare in chiaro

L’emergenza coronavirus ha fermato il calcio più di due mesi fa, ma ogni giorno le varie nazioni sono al lavoro per provare a ripartire il più presto possibile. L’eccezione l’hanno fatta Francia e Germania. I primi hanno deciso di chiudere in anticipo la Ligue 1 assegnando il titolo al PSG, mentre i tedeschi sono tornati a giocare già nel weekend che si è appena concluso.

Per quanto riguarda la Serie A, invece, questi saranno giorni decisivi in quanto si deciderà se le squadre potranno ripartire nella prima metà di giugno o no. Stesso obiettivo per la Premier League, che però sembrerebbe più convinta dell’Italia.

Premier League, ministro dello sport inglese: “Lavoriamo per trasmettere in chiaro le gare di campionato”

Il segretario di stato per i media e per lo sport inglese, Oliver Dowden, ha parlato ai microfoni di Sky News per fare un aggiornamento sulla possibile ripresa del calcio, aggiungendo anche la possibilità di vedere le gare in chiaro. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni.

“Siamo al lavoro per far ripartire la Premier League, il nostro obiettivo è riuscire a farlo per metà giugno. Per prima cosa bisogna pensare alla sicurezza chiusa. Speriamo di raggiungere altri obiettivi come la trasmissione di alcune partite in chiaro, in modo che la gente resti a casa per guardare gli incontri di calcio”.

Ripresa: “Noi vorremmo terminare la stagione a porte chiuse da metà giugno in poi”.

