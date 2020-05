Premier League, UFFICIALE | Primo via libera per gli allenamenti di gruppo!

Dopo la ripresa della Bundesliga, anche la Premier League si prepara a ripartire: la Federazione ha dato il via libera agli allenamenti in piccoli gruppi.

Ora è ufficiale: la Premier League ha rotto gli indugi e da domani riprenderà con gli allenamenti in piccoli gruppi. È stata la Federazione inglese a dare il via libera alle sedute di allenamento: è questo il primo step per la ripresa del campionato inglese. I club britannici da domani pomeriggio potranno tornare a riunirsi nei centri di allenamento, riprendendo a giocare con la palla, anche se in piccoli gruppi. Uno stringente protocollo medico permetterà a giocatori e staff tecnico di riprendere con la massima sicurezza possibile. Un altro passo avanti è stato fatto, anche la Premier League avanza verso il ritorno in campo.

RM

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, UFFICIALE stop al campionato | Scudetto assegnato