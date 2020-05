Premier League, UFFICIALE | Primo via libera per gli allenamenti di gruppo!

Dopo la ripresa della Bundesliga, anche la Premier League si prepara a ripartire: la Federazione ha dato il via libera agli allenamenti in piccoli gruppi.

Ora è ufficiale: la Premier League ha rotto gli indugi e da domani riprenderà con gli allenamenti in piccoli gruppi. È stata la Federazione inglese a dare il via libera alle sedute di allenamento: è questo il primo step per la ripresa del campionato inglese. I club britannici da domani pomeriggio potranno tornare a riunirsi nei centri di allenamento, riprendendo a giocare con la palla, anche se in piccoli gruppi. Uno stringente protocollo medico permetterà a giocatori e staff tecnico di riprendere con la massima sicurezza possibile. Un altro passo avanti è stato fatto, anche la Premier League avanza verso il ritorno in campo.

La Federazione inglese nella giornata di oggi ha fatto un grande passo avanti per la ripresa della Premier League: da domani pomeriggio i club inglesi potranno riunirsi in piccoli gruppi per riprendere con le sedute di allenamento. Una buona notizia per il Liverpool che vede sempre più scongiurata l’ipotesi di veder vanificato il grande campionato disputato fino allo stop per il ‘Coronavirus’. Dopo la Bundesliga, anche la Premier League si sta attrezzando per la ripresa del campionato: il grande calcio inglese sta per tornare.

In Inghilterra si avanza a passo spedito verso la ripresa del campionato: da domani i club di Premier League potranno allenarsi in piccoli gruppi.

