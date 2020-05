Brutte notizie non solo per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus. Un top player della Premier League è stato arrestato per aver violato la quarantena

In Premier League è ancora tutto fermo, anche per quanto riguarda gli allenamenti individuali o collettivi. I calciatori stanno provando a mantenersi in forma ancora nelle proprie abitazioni, ma da poche ore è arrivata un’altra brutta notizia per aver violato la quarantena, ancora in vigore in Inghilterra.

Calciomercato, Hudson-Odoi nei guai

Come riportato dal tabloid “The Telegraph” il top player del Chelsea, Callum Hudson-Odoi, è stato arrestato dalla polizia per aver invitato a casa sua una sua amica modella. Un incontro, che si può considerare “illegale”, visto che non è ancora possibile vedere gli amici a Londra.

La donna, poi, ha chiamato la Polizia Metropolitana per un incidente: successivamente anche un’ambulanza è arrivata a casa di Hudson-Odoi a Londra: la ragazza non “stava bene”. Così l’attaccante dei “Blues” è stato arrestato tra la notte tra sabato e domenica: la polizia sta continuando le proprie indagini.

