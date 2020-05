Coronavirus, UFFICIALE stop al campionato | Scudetto assegnato

Il campionato chiude in anticipo a causa dell’emergenza coronavirus. Già assegnato lo scudetto: il club ha ‘celebrato’ la vittoria sui social

Un altro campionato si ferma a causa dell’emergenza coronavirus. Dopo aver disputato 30 giornate e aver atteso per oltre due mesi, si conclude in maniera anticipata anche la Scottish Premier League. La classifica è stata congelata, come fatto per la Ligue 1, e il Celtic è stato dichiarato campione. Il club scozzese ha “celebrato” così il titolo attraverso il proprio profilo di Twitter:

LEGGI ANCHE >>> Soldi più Pjanic-De Sciglio per Semedo | Smentite da Barcellona

🍀⚪ Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you 💚 Celtic Football Club – #9INAROW CHAMPIONS! 🏆9️⃣#StayHomeStaySafe — Celtic Football Club (from 🏡) (@CelticFC) May 18, 2020

Mentre la Serie A, la Premier League e la Liga Santander provano a ripartire e la Bundesliga torna in campo, dunque, arriva lo stop di un nuovo campionato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, post Higuain | Rispunta nome clamoroso

Calciomercato Juventus, intrigo Icardi | Paratici pronto a sacrificare Dybala