La Juventus inizia a pensare al futuro e studia anche il da farsi per quanto riguarda la panchina. Ipotesi a sorpresa: nuovo allenatore e scambio ‘galactico’!

È quasi passato un anno dall’arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus e il tecnico non ha convinto del tutto. È arrivato a Torino con l’obiettivo di rivoluzionare lo stile di gioco dei bianconeri, rendendolo più veloce e dinamico rispetto al solito per raggiungere vittorie convincenti, ma fin qui non si sono viste grosse modifiche rispetto al passato.

Per quanto riguarda il futuro, la Juventus potrebbe continuare ad avere nel mirino Zinedine Zidane, un big nel suo ruolo grazie agli splendidi risultati ottenuti con il Real Madrid, con cui ha vinto già tre Champions League in tre anni.

Calciomercato Juventus, con Zidane in panchina possibile scambio De Ligt-Varane

Ora il tecnico francese è ancora sulla panchina dei Blancos, ma non sono da escludere novità per i prossimi mesi. In caso dovesse esserci un addio con Maurizio Sarri, Zidane potrebbe forse essere il più indiziato a prendere il suo posto.

Con lui in panchina, la Juventus potrebbe puntare a qualche tassello importante utilizzato dal francese nella sua esperienza al Real Madrid. Uno su tutti potrebbe essere Raphael Varane per la difesa. Per arrivare a lui, però, servirebbe un sacrificato importante che potrebbe essere Matthijs De Ligt. Questo anche perché Mino Raiola è da tempo in contatto con Florentino Perez per portare in Spagna un suo big.

L’olandese ha grandi margini di crescita ma il francese è un pupillo di Zinedine Zidane e potrebbe essere preferito all’ex Ajax.

