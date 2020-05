Novità importanti per quanto riguarda la trattativa in casa Roma tra Pallotta e Friedkin: Zaniolo pensa così al futuro

Non solo campo per la Roma. L’americano Friedkin, vicinissimo a rilevare la società giallorossa da Pallotta, potrebbe far saltare definitivamente la trattativa come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica”. In attesa di capire quando inizierà il campionato di Serie A, il club capitolino starebbe così pensando anche alla prossima stagione tra acquisti e cessioni.

Calciomercato Roma, possibile addio Zaniolo

Così dopo la trattativa saltata tra Pallotta e Friedkin la Roma potrebbe sacrificare anche il giovane attaccante giallorosso, Nicolò Zaniolo, per mettere in ordine il bilancio. Sulle sue tracce ci sarebbe la Juventus, ma non solo: sono pronti gli assalti anche delle Big della Premier.

L’ex Inter, alla sua seconda stagione in Serie A, è diventato subito già maturo anche sotto la gestione Fonseca. Un talento in grado di fare la differenza in qualsiasi momento della gara grazie al suo strapotere fisico e alla classe cristallina.

