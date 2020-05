Calciomercato Juventus, apertura per il bomber | “Piace molto a Sarri”

La Juventus continua a lavorare per il colpo in attacco in caso di addio di Gonzalo Higuain. L’acquisto potrebbe arrivare proprio dalla Serie A: a Sarri piace molto

Si lavora in ottica futura in attesa di tornare ad allenarsi in maniera collettiva a Vinovo. La Juventus vuole piazzare un vero colpo in attacco se dovesse andar via Gonzalo Higuain, pronto a dire addio al club bianconero.

Calciomercato Juventus, Milik il possibile colpo

L’idea frequente già da diverse settimane è quella che porta all’attaccante polacco del Napoli, Arek Milik. L’ex giocatore dell’Udinese, Marek Kozminski, ha svelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli il futuro del suo connazionale: “A Sarri piace molto da sempre. Poi ho letto anche la notizia che piace all’Atletico Madrid. La mia impressione è che vada via”.

Infine, il polacco ha parlato anche della situazione che riguarda l’altro suo connazionale, Piotr Zielinski, pronto a rinnovare con il club partenopeo: “Se ne parla da tanto tempo. L’anno prossimo Piotr va in scadenza e va blindato. Ci siamo sentiti: sarebbe il caso di chiudere subito il rinnovo e dare finalmente l’ufficialità”.

Un attaccante di manovra potrebbe proprio fare al caso della Juventus targata Maurizio Sarri, che sarà ancora l’allenatore del club bianconero.

