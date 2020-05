Nuove indiscrezioni dalla Francia riguardo al futuro di Mbappe. Il rinnovo con il PSG sarebbe sempre più difficile: Real Madrid e Juve in agguato.

Nonostante l’inevitabile ridimensionamento economico causato dall’emergenza Coronavirus, anche il nome di Kylian Mbappé continua ad infiammare voci e indiscrezioni di calciomercato. La nuova stella francese è ambita dai maggiori top club europei, Juventus compresa, anch’essa già accostata all’attaccante del PSG. In questo senso, tiene banco la situazione legata all’attuale contratto che lega il classe 1998 al club parigino fino al 2022. Secondo quanto riportato da ‘le10sport.com’, infatti, data l’attuale situazione il rinnovo di Mbappe con il Paris Saint-Germain è sempre più impossibile.

Calciomercato Juventus, sogno Mbappe | Clamorosa ipotesi a zero

Il Real Madrid è già in agguato per l’asso francese, con la Juventus che osserva però fortemente interessata. Non è infatti da escludere neanche un possibile addio a zero da parte dell’ex Monaco in caso di mancato accordo per la sua cessione nelle prossime stagioni.

Eventuale separazione a zero che è ancora lontana e che i parigini tenteranno di scongiurare a qualsiasi costo, ma che troverebbe sicuramente il club bianconero in prima fila. Agnelli e Paratici restano alla finestra pronti ad accendere il sogno Mbappé.

