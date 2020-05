Calciomercato Juventus, novità su Haaland | Cifra da capogiro

La Juventus studia le prossime mosse di mercato, ma c’è l’accordo verbale tra il club e il procuratore del top player: 120 milioni per la cessione!

La Juventus è pronta a vivere un finale di stagione ricco di partite in caso di ripresa della stagione, per provare a continuare il percorso interrotto a causa dell’emergenza coronavirus. In Serie A c’è l’avvincente lotta con la Lazio per lo scudetto, con l’Inter un po’ più defilata, mentre in Champions League bisogna ribaltare la sconfitta rimediata a Lione per 1-0.

In questi due mesi di stop, la società ha analizzato il rendimento della squadra in questa stagione per individuare le zone di campo in cui c’è più necessità di intervenire nella prossima sessione di calciomercato. Anche in attacco potrebbero esserci delle modifiche e si prospetta un ricambio generazionale.

Calciomercato Juventus, niente clausola per Haaland ma il prezzo è astronomico

Il nome più ambito per il reparto avanzato è sicuramente quello di Erling Haaland, che ha incantato tutte le big di Europa disputando partite straordinarie sia con la maglia del Salisburgo che con quella del Borussia Dortmund. La sua media gol è impressionante ma per la Juventus potrebbe essere molto difficile arrivare ad acquistare il norvegese.

Secondo quanto riportato da As, infatti, il club tedesco non vorrebbe cedere subito il proprio gioiello e sarebbe intenzionato a non ascoltare offerte inferiori ai 120 milioni di euro almeno fino al 2022, così come stabilito attraverso un accordo verbale con Mino Raiola. Dalla stampa spagnola, dunque, annunciano che non dovrebbe esserci nessuna clausola da 75 milioni di euro, come era stato detto nelle scorse settimane.

Per la Juventus si complica così la pista che porta ad Haaland: ora Fabio Paratici potrebbe andare a caccia di nuovi attaccanti per rimpiazzare la possibile partenza di Gonzalo Higuain.

