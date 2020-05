Calciomercato Juventus, 300 milioni da spendere | Addio Dybala!

I giocatori della Juventus sono sempre più ambiti sul mercato: in estate i bianconeri potrebbero doversi difendere da un clamoroso assalto a Dybala.

Passare dai polverosi campi di Laguna Larga ai riflettori dell’Allianz Stadium è un viaggio riservato a pochi, ad uno solo in realtà: Paulo Dybala. Il sogno di papà Adolfo era quello di avere un figlio calciatore e dopo i primi due figli aveva praticamente perso la speranza, poi è arrivato il terzo, è arrivata la ‘Joya’. Un gioiella con la palla tra i piedi, per il quale valeva la pena farsi molti chilometri in macchina per raggiungere i campi dell’Instituto Atletico Central Cordoba. Papà Adolfo se ne è andato troppo presto, ma quel bambino ora indossa la maglia numero ’10’ della Juventus ed è uno dei calciatori più forti del mondo. In estate il Manchester United potrebbe tentare un clamoroso assalto a Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, United su Dybala | 300 milioni da spendere

La prossima estate la Juventus potrebbe doversi difendere dall’assalto a Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il Manchester United avrà a disposizione 300 milioni da spendere sul mercato e l’argentino sarebbe uno degli obiettivi. I ‘Red Devils’ ci avevano provato per Dybala anche la scorsa estate, quando al centro della trattativa con la Juventus c’era Romelu Lukaku. Ad un anno di distanza il gradimento per la ‘Joya’ in quel di Manchester non sembra essersi affievolito: lo United potrebbe riservare una fetta importante del corposo budget estivo per il numero ’10’ bianconero.

Dybala, però, non è l’unico giocatore seguito con attenzione dallo United. I ‘Red Devils’, infatti, avrebbero messo gli occhi su uno dei migliori prospetti della Premier League: Jack Grealish. Il capitano dell’Aston Villa è stato autore di una stagione straordinaria ed in estate il grande salto in una big appare inevitabile. Anche Jadon Sancho rimane un nome caldo in orbita United: Solskjaer sarebbe disposto ad affidare all’esterno del Borussia Dortmund la gloriosa numero ‘7’ dello United. In Italia, poi, piace molto Milan Skriniar: il difensore dell’Inter è valutato 60 milioni di euro e il club inglese sembrerebbe sempre più disposto ad accontentare le richieste nerazzurre. Infine, lo United continua ad osservare le situazioni di Toni Kroos e Luis Suarez: entrambi potrebbero decidere di lasciare la Liga in estate.

Il Manchester United è pronto a rifondare la squadra e avrebbe a disposizione 300 milioni: Dybala, Skriniar, Sancho e Grealish sono alcuni dei giocatori più graditi dai ‘Red Devils’.

RM

