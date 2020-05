Il Cagliari potrebbe non confermare Nainggolan dopo la stagione in prestito. Il belga non rientra però nei piani dell’Inter, ancora proprietaria del suo cartellino

Radja Nainggolan un bel ‘problema’ per l’Inter. Il belga potrebbe davvero tornare ad Appiano una volta conclusa questa stagione, visto che al momento il Cagliari non sembra tanto propenso alla sua conferma. Ricordiamo che l’ex Roma ha fatto ritorno in Sardegna l’estate scorsa con la semplice formula del prestito: la scelta del classe ’88 di Antwerpen è stata senza dubbio ‘condizionata’ dal fattore famigliare, che lo ha obbligato a rifiutare altre offerte. Su tutte quella della Fiorentina di Commisso.

Calciomercato, ipotesi Bologna per Nainggolan: ecco l’offerta all’Inter

Proprio ai viola l’Inter pensa di offrirlo, sempre che non lo abbia già fatto come parziale contropartita per il cartellino di Federico Chiesa. Secondo indiscrezioni di calciomercato l’offerta nerazzurra dovrebbe essere di 30-40 milioni di euro più appunto il 32enne, valutato sui 20 milioni. Una cifra rilevante considerati età, ingaggio (superiore ai 4 milioni) e svalutazione dei prezzi post emergenza coronavirus. Tra l’altro non è detto che la società gigliata voglia ancora Nainggolan. In tal caso Marotta dovrebbe cercare altrove la soluzione che possa consentirgli di liberarsi del centrocampista almeno per un altro anno, facendo così diminuire il suo peso a bilancio che favorirebbe la cessione a titolo definitivo nel giugno 2021, a un anno dalla scadenza del suo contratto.

La soluzione potrebbe essere un altro club italiano di media fascia, per esempio il Bologna. Non citiamo uno a caso, ma quello dove lavora in qualità di direttore sportivo forse il più grande estimatore e conoscitore di Nainggolan: Walter Sabatini, colui il quale scommise su di lui nell’estate 2014 portandolo alla Roma.

Lo stesso Sabatini può quindi farsi avanti proponendo il prestito con diritto di riscatto. Per Mihajlovic, che ieri ha riaperto il fronte Ibrahimovic anticipando l’addio dello svedese al Milan, sarebbe indubbiamente un rinforzo di notevole spessore. L’Inter potrebbe dire sì anche al pagamento di parte dello stipendio, in cambio magari di una sorta di corsia preferenziale per l’interessante centrocampista olandese Jerdy Schouten.

