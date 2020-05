Calciomercato Inter, ”Messi lo ha chiamato” | La rivelazione

Potrebbero esserci presto novità per l’Inter, che continua a studiare mosse per il calciomercato sia in entrata che in uscita. C’è la chiamata di Leo Messi!

Si prevede un mercato molto movimentato da parte dell’Inter, che dopo aver vissuto una buona stagione vuole continuare a crescere con innesti importanti in ogni reparto. Nell’attesa della ripartenza del calcio, la società analizza i possibili movimenti da fare sia in entrata che in uscita.

Molto dipenderà soprattutto da Lautaro Martinez, seguito ormai da diversi mesi dal Barcellona che è pronto a sborsare cifre di spessore per arrivare all’argentino. A incantare i Blaugrana è stato il rendimento straordinario dell’attaccante dell’Inter in Champions League, dove ha realizzato ben cinque reti in sei gare ed è andato a segno anche nella sfida del ‘Camp Nou’.

Calciomercato Inter, addio Lautaro: “Messi l’ha chiamato”

Anche Lionel Messi sembrerebbe ormai convinto di Lautaro ed è pronto ad accoglierlo come compagno di squadra. A parlare del suo futuro è Adrián Rubén Fernández, uno dei primi scopritori dell’argentino. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni ai microfoni della testata giornalistica Sport.es.

“Sono sicuro che Messi l’ha già chiamato e lo vuole al suo fianco. Stanno quasi definendo l’operazione, credo che andrà molto bene sia per lui che per il Barcellona: Lautaro sarà un ottimo sostituto di Luis Suarez. È il suo erede ideale, grazie ai Blaugrana continuerà a crescere sia come calciatore che come uomo”.

Giocare al fianco di Messi: “Può essere importante per Lautaro, Leo può aiutarlo a migliorare e si può creare un’intesa perfetta anche per la nazionale argentina”.

