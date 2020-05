Calciomercato Inter, ultima offerta per Lautaro | Proposta shock!

Mentre l’Inter ed il Barcellona fanno passi avanti nella trattativa, dall’Inghilterra si registra un tentativo in extremis da parte del City per Lautaro.

La trattativa fra l’Inter ed il Barcellona per Lautaro Martinez è iniziata diversi mesi fa: l’attaccante argentino è al centro dei pensieri del club catalano per le prossime stagioni. Il ‘Toro’, infatti, è considerato il degno erede di Luis Suarez nell’attacco blaugrana ed il prossimo compagno di reparto di Lionel Messi. Una prospettiva molto allettante anche per Lautaro stesso, che avrebbe già dato il proprio assenso ad un possibile trasferimento nella capitale catalana. Inter e Barcellona stanno lavorando da diversi mesi per trovare la formula giusta, che possa convincere a pieno entrambe le parti, ma nelle ultime ore potrebbe esserci stato un clamoroso colpo di scena: dall’Inghilterra, infatti, si registra un tentativo in extremis del Manchester City.

Calciomercato Inter, il City ci prova per Lautaro | Offerti Gabriel Jesus e Cancelo

L’approdo di Lautaro Martinez al Barcellona non è ancora ufficiale e dall’Inghilterra provano ad inserirsi per l’attaccante dell’Inter. Nelle ultime ore, infatti, il Manchester City starebbe tentando di inserirsi nella trattativa per il ‘Toro’: i Citizens avrebbero presentato un’offerta monstre ai nerazzurri. Per riuscire ad arrivare a Lautaro, che per caratteristiche sarebbe l’erede perfetto di Aguero, il City sembrerebbe disposto ad inserire Gabriel Jesus e Cancelo nell’operazione. In un colpo solo, quindi, l’Inter potrebbe risolvere il problema di sostituire l’argentino in attacco e ritrovando una vecchia fiamma sulla fascia destra.

Quello che paradossalmente si presenterebbe come ostacolo maggiore è rappresentato proprio da Cancelo: il terzino portoghese, infatti, non accetterebbe nessuna destinazione che non sia Barcellona. Cancelo ha faticato anche con il City di Guardiola, nonostante il tecnico catalano sia da sempre un suo grande fan, e vorrebbe ritornare nel campionato spagnolo. Qualora il portoghese dovesse cambiare idea, invece, l’offerta per l’Inter sarebbe molto intrigante: Gabriel Jesus -classe ’97- è uno dei migliori attaccanti della sua generazione e potrebbe fare molto bene anche in Serie A.

Cambio di scenario per il futuro di Lautaro Martinez: l’inserimento in extremis del Manchester City potrebbe aver sparigliato le carte per l’attaccante dell’Inter!

RM

