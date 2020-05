Calciomercato Inter, Icardi ha già firmato | Retroscena clamoroso!

Potrebbe esserci stata la svolta decisiva nel caso Icardi: l’attaccante avrebbe sciolto ogni dubbio sul proprio futuro, Inter e PSG sono state avvisate.

La situazione più intricata in casa Inter è rappresentata dall’esilio di Icardi a Parigi: l’ex capitano nerazzurro è in prestito fino al termine della stagione al PSG ed il club francese per riscattarlo deve pagare la clausola da 70 milioni di euro. Il silenzio di Icardi negli ultimi mesi è stato enigmatico e ha lasciato aperto molti scenari: negli ultimi giorni, però, l’attaccante argentino potrebbe aver sciolto ogni dubbio sul proprio futuro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ”Messi lo ha chiamato” | La rivelazione

Calciomercato Inter, Icardi ha deciso | Apertura per il PSG

Secondo quanto riportato da ‘Fabrizio Romano’, Icardi avrebbe già firmato il contratto con il PSG e non ci sarebbero problemi in caso di riscatto. L’attaccante argentino non metterebbe quindi i bastoni fra le ruote all’Inter nella prossima estate: se il club parigino deciderà di versare i 70 milioni della clausola nelle casse nerazzurre, Icardi rimarrà in Ligue 1. Potrebbe, perciò, essere scongiurato il peggiore degli scenari per l’Inter: l’opposizione di Icardi al trasferimento definitivo al PSG ed il suo ritorno a Milano, favorendo in questo modo un possibile assalto della Juventus.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, novità su Haaland | Cifra da capogiro

Coronavirus, UFFICIALE stop al campionato | Scudetto assegnato

Premier | Partite in chiaro: la conferma del Ministro