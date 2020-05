Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Nuovo assalto del Barcellona

L’asse Inter-Barcellona è sempre più caldo con i catalani che seguono Lautaro Martinez. L’argentino non è però l’unico nerazzurro che piace ai blaugrana.

In casa Inter tutte le attenzioni sono rivolte a Lautaro Martinez, centravanti argentino nel mirino del Barcellona. Eppure la società nerazzurra dovrà guardarsi bene le spalle anche su altri fronti. Tanti infatti i calciatori di Antonio Conte che fanno gola soprattutto all’estero. Tra questi spicca Milan Skriniar, forte centrale slovacco perno della retroguardia interista sia con Spalletti che con l’ex allenatore della Juventus. In Inghilterra c’è da tempo l’interesse alto delle due squadre di Manchester, mentre in Spagna Real Madrid e Barcellona ci hanno fatto un pensierino. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte al settimo cielo | Doppio scambio folle

Calciomercato Inter, Skriniar la scelta del Barcellona: la situazione

A far paura in casa Inter è in particolar modo ancora il solito Barcellona che vista la possibile partenza di Umtiti e l’età avanzata di Pique sta ponderando l’idea di acquistare un nuovo centrale difensivo. Nessuna scommessa in stile Todibo questa volta: il club blaugrana punta infatti ad un difensore di comprovato valore e respiro internazionale per non ricevere brutte sorprese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, asse Milan-Inter | Scambio e plusvalenze!

Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ in questo contesto si inserisce perfettamente Skriniar, un giocatore che convince tutti con le sue qualità, la sua esperienza e il suo potenziale, oltre ad un costo non insostenibile. Il prezzo è fissato intorno agli 80 milioni di euro, cifra che potrebbe essere abbassata con l’inserimento di una contropartita come il solito Arturo Vidal. Vista la situazione Lautaro, l’Inter non sembra però intenzionata a fare favori al Barça.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Icardi ha già firmato | Retroscena clamoroso!

Calciomercato Inter, ”Messi lo ha chiamato” | La rivelazione