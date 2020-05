Serie A, ripresa allenamenti collettivi | La nuova decisione

Da domani il Premier Conte aveva dato l’ok per gli allenamenti collettivi, ma una fonte del Ministero dello Sport ha svelato l’impossibilità: il motivo

Ancora allenamenti individuali, almeno per domani. Dopo l’ok del Governo per la ripresa delle esercitazioni collettive, per lunedì 18 maggio sono ancora confermati quelli singoli come svelato dall’Ansa. Come si legge dalla nota il Comitato tecnico scientifico non ha validato ancora le linee guida per gli sport di squadra del 12 maggio. La fonte del Ministero dello sport aggiunge: “La validazione da parte del Cts avverrà probabilmente domani. Secondo il punto E del nuovo dpcm finchè non c’è il visto del comitato valgono le regole precedenti”.

