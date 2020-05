Juventus, ripresa allenamenti | Le ultime su Cristiano Ronaldo

Novità importanti in casa Juventus per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, voglioso di tornare in campo dopo tanti mesi in Portogallo

Ancora allenamenti individuali per la Juventus, che non tornerà a sposare quelli collettivi in attesa del protocollo ufficiali nonostante l’ok dal Governo. Ci sarà sempre Maurizio Sarri a Vinovo per monitorare la situazione dei suoi calciatori in attesa di tornare all’opera.

Juventus, Cristiano Ronaldo in campo martedì

Come svelato dall’edizione online de “La Repubblica” la novità principale riguarderà il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo già al lavoro martedì sera: il portoghese sarà di fatto il primo calciatore proveniente dall’estero dopo due settimane di quarantena.

Successivamente toccherà a de Ligt, Szczesny, Khedira e Matuidi riprendere confidenza con la palla nelle esercitazioni individuali. Poi venerdì ci sarà il ritorno dei brasiliani Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo, che potranno essere così a disposizione dello staff tecnico di Sarri.

Infine, gli ultimi a ritornare ad allenarsi a Vinovo saranno Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain, tornati da poche ore in Italia.

