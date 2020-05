Calciomercato, bomba Ibra | L’annuncio: “Lascerà il Milan”

Annuncio a sorpresa sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore svedese è pronto a lasciare Milano nei prossimi mesi

Il Milan ha voglia di ripartire e rialzarsi dopo aver deluso nei mesi antecedenti allo stop dei campionati a causa dell’emergenza coronavirus. La squadra ha abbandonato già nelle prime settimane la lotta alla Champions League a causa di troppi passi falsi che hanno compromesso il prosieguo del campionato.

Non sono bastati dunque i risultati positivi ottenuti nel 2020 visto il distacco troppo ampio dall’Atalanta. In caso di ripresa della stagione, i rossoneri dovranno provare ad agguantare quantomeno l’Europa League per salvare il salvabile e ripartire da una competizione internazionale nei prossimi mesi. Nel frattempo la società inizia a pensare al prossimo mercato per rinforzarsi per vivere una nuova annata migliore.

Calciomercato Milan, addio Ibrahimovic. Parla Mihajlovic: “Mi ha chiamato, non resterà a Milano”

I rossoneri nelle ultime settimane sono stati trascinati da Zlatan Ibrahimovic, che nonostante l’età ha dimostrato di essere ancora in grado di fare la differenza. Sicuramente è meno decisivo del passato, ma alcuni suoi gesti tecnici hanno cambiato le gare del Milan in questo 2020. Ai microfoni di ‘Vece sa Ivanom Ivanovicem’, Sinisa Mihajlovic ha parlato del futuro dello svedese “annunciando” il suo addio da Milano.

Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni: “Zlatan mi ha chiamato qualche giorno fa, vedremo cosa deciderà in estate per il suo futuro. Certamente non resterà a Milano, ma bisogna vedere se verrà da noi o tornerà in Svezia”.