Calciomercato, giallo Juventus | Fatta con il Barcellona

L’asse di mercato Torino-Barcellona è sempre più caldo: la Juventus e il club blaugrana potrebbero avere già definito una maxi operazione.

La Juventus e il Barcellona stanno accentuando i contatti per definire diverse operazioni di mercato: secondo quanto riferito da ‘Sport’, i due club avrebbero già concluso un accordo che comprende Pjanic, De Sciglio e Nelson Semedo. Una maxi operazione che porterebbe a Torino l’esterno portoghese, mentre in blaugrana ci finirebbero i due calciatori della Juventus più un conguaglio di 25 milioni. Un grande incastro di mercato che, però, è difficile da spiegare dal punto di vista del club piemontese.

Calciomercato Juventus, intrigo col Barcellona | Pjanic, De Sciglio e Semedo le ‘pedine’

Sorgono molti dubbi riguardo all’operazione di mercato fra Juventus e Barcellona riportata da ‘Sport’: innanzitutto è la valutazione di Semedo a non tornare. Il club blaugrana, infatti, chiederebbe 50 milioni di euro per l’esterno portoghese: difficile pensare che Paratici acconsenta ad una richiesta così alta, in particolare nel prossimo mercato. Oltre alla valutazione di Semedo, anche quella di Pjanic e De Sciglio presenta alcuni dubbi: secondo il quotidiano spagnolo, la Juventus per entrambi i giocatori si accontenterebbe di 25 milioni complessivi.

Si tratterebbe, quindi, di un vero e proprio giallo: l’accordo delineato dalle fonti spagnole sembra essere troppo sbilanciato in favore del Barcellona. In netta contrapposizione con le operazioni che la ‘Vecchia Signora’ ha portato a termine negli ultimi anni con altri grandi club europei. È molto difficile, quindi, ipotizzare che una maxi operazione del genere possa andare in porto con queste cifre: se, invece, la Juventus ed il club catalano dovessero trovare l’intesa, magari con l’inserimento di altri giocatori da parte del Barcellona, tutto potrebbe cambiare.

Continuano in maniera proficua i contatti fra Juventus e Barcellona in vista del prossimo mercato: dalla Spagna, intanto, arriva un ‘giallo’ su un possibile accordo fra i club.

RM

