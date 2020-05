Calciomercato Juventus, intrigo Icardi | Paratici pronto a sacrificare Dybala

Prende sempre più quota Icardi come erede di Higuain nell’attacco della Juventus: per arrivare all’ex Inter, Paratici potrebbe sacrificare una stella.

Il destino di Gonzalo Higuain sembra essere segnato: a fine stagione lascerà la Juventus in via definitiva. La sensazione è che fra il club e l’argentino si sia esaurito il rapporto e che entrambe le parti abbiano bisogno di nuovi stimoli: per questo il ‘Pipita’ è il primo indiziato per lasciare i bianconeri. L’idea che starebbe prendendo sempre maggiore forza nella mente di Paratici è quella di sostituirlo con un altro argentino: Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter piace molto alla Juventus, che vorrebbe affidargli il proprio attacco. Nell’eventualità in cui il PSG dovesse riscattare Icardi, però, al club torinese occorrerebbero 70 milioni per avere l’attaccante. Ecco perché il ds della Juventus starebbe valutando una clamorosa cessione.

Calciomercato Juventus, il piano per Icardi | Dybala verso la Liga

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la Juventus potrebbe decidere di sacrificare Paulo Dybala per arrivare a Mauro Icardi. Il piano di Paratici sarebbe quello di incassare dalla cessione della ‘Joya’ una cifra tale per cui si possa muovere con decisione sul mercato. Innanzitutto arrivando ad Icardi e poi colmando le altre lacune presenti nella rosa bianconera. Su Dybala sarebbe molto forte l’interesse di Real Madrid e Barcellona: la Juventus potrebbe ottenere i soldi necessari per acquistare Icardi e, magari, anche una contropartita tecnica di prima qualità.

Una maxi operazione in cui la Juventus vedrebbe uscire due argentini -Higuain e Dybala- per abbracciarne un altro come l’attaccante attualmente in forze al PSG. Questo intrigo di mercato fra Serie A, Liga e Ligue 1, sembra però presentare diverse difficoltà: in primis la decisione di cedere un talento come Dybala non è ancora stata presa a Torino. Il numero ’10’ bianconero, anzi, è in odore di rinnovo e potrebbe restare in Italia ancora per molti anni. Quel che appare più chiaro, invece, è la volontà della Juventus di arrivare ad Icardi.

Paratici sogna Icardi come erede di Higuain: dalla Spagna, consapevoli della necessità di fondi da parte della Juventus, sono pronti ad avanzare offerte importanti ai bianconeri per Dybala.

