La Juventus continua a lavorare alla prossima sessione di calciomercato estiva e spunta una nuova suggestione: scambio tra bomber in Serie A

In attesa di conoscere il futuro della stagione di Serie A, la Juventus lavora già alla prossima stagione. Tra i vari obiettivi che i bianconeri seguono per rinforzare la rosa di Maurizio Sarri, spunta una nuova suggestione. Possibile scambio tra due grandi bomber del campionato italiano.

Calciomercato Juventus, nuova operazione in attacco: scambio Higuain-Dzeko

Il rapporto tra Gonzalo Higuain e la Juventus sembrerebbe essere ai minimi storici. Il bomber argentino è rientrato a Torino da pochi giorni e dovrà scontare il periodo di quarantena prima di tornare ad allenarsi. Ma la sua posizione nella rosa bianconera sembrerebbe essere ormai ai margini. Così i bianconeri, sembrerebbero guardarsi intorno per trovare il possibile erede dell’attaccante. Spunta così una nuova clamorosa suggestione per l’attacco di Maurizio Sarri. Fabio Paratici, CFO della Juventus, potrebbe intavolare uno scambio tra bomber con la Roma, che porterebbe Gonzalo Higuain nella squadra capitolina ed Edin Dzeko a Torino.

Molto importanti per l’andamento della trattativa, saranno anche le volontà dei due calciatori. Poiché il bomber argentino, essendo in uscita dalla Juventus, potrebbe valutare l’opzione di tornare in patria, visti anche gli attuali problemi famigliari. Mentre l’attaccante bosniaco, essendo diventato capitano della squadra giallorossa, potrebbe preferire rimanere alla corte di Paulo Fonseca. Uno scambio, che qualora dovesse andare in porto, vedrebbe due grandi bomber del campionato italiano iniziare una nuova e stimolante avventura.

