La lista dei partenti da casa Juventus è molto lunga. Di questa fa parte Douglas Costa, forse uno dei giocatori più sopravvalutati d’Europa. Quello che tutti ammirammo allo Shakhtar, ha poi profondamente deluso sia al Bayern che in bianconero. Troppo discontinuo e fragile fisicamente, è rimasto a metà strada tra il grande talento e il campione: un incompiuto. Gli ammiratori però non gli mancano, anche se poi è da vedere quanti di questi proveranno davvero a prenderlo nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa al Psg: scambio alla pari e plusvalenze

L’Istituto Luce bianconero parla di una valutazione di 50 milioni di euro, ma appunto è l’Istituto Luce… Visto che non è più un ragazzino (a settembre farà 30 anni) e ha un ingaggio da circa 6 milioni di euro netti, senza contare che l’emergenza coronavirus porterà a una riduzione dei prezzi, realisticamente il cartellino vale ad oggi intorno ai 25 milioni. Ma la Juve può disfarsene per alcuni milioni in più sfruttando gli ottimi rapporti con il Paris Saint-Germain, forse la squadra più convinta di prendere il brasiliano. Possibile che Leonardo e Paratici decidano di architettare uno scambio alla pari da 38 milioni di euro con annesse super plusvalenze. A fare le valigie per Torino magari Pablo Sarabia, 28enne spagnolo arrivato a Parigi l’estate scorsa a parametro zero.

Autore di 14 gol e 8 assist, l’ex Siviglia è un jolly offensivo (trequartista, esterno, seconda punta…) che farebbe senz’altro molto comodo a Maurizio Sarri.

