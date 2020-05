Calciomercato, Juve-Barcellona: svolta Mendes | Spunta la data!

Juventus, Pjanic verso Barcellona, in bianconero può finire Semedo: Mendes al lavoro, i catalani puntano a trovare l’accordo entro il 30 giugno.

Il futuro di Miralem Pjanic sembra essere sempre più lontano da Torino. Il centrocampista è finito nel mirino del Barcellona e la Juventus, anche per evitare una possibile svalutazione del giocatore, appare intenzionata a cedere il bosniaco nella prossima sessione di calciomercato. Il club bianconero spera di poter inserire il brasiliano Arthur nella trattativa, ma i catalani sono restii a cedere l’ex Gremio. Più facile che a Torino possa finire Nelson Semedo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Scambio alla pari

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso retroscena di mercato | “Voleva rimanere”

Calciomercato Juventus, affare Pjanic-Semedo: le ultime

Fabio Paratici starebbe pensando ad un maxi scambio con il Barcellona e nell’affare con i catalani potrebbe rientrare non solo Pjanic. Oltre a Semedo ed Arthur, un altro nome gradito dai bianconeri è Todibo, su cui però ci sono diverse squadre. Mentre a lasciare Torino, oltre allo stesso centrocampista, potrebbero essere anche Mattia De Sciglio e Matthijs de Ligt, per cui si parla di una possibile cessione in prestito biennale.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

I nomi di Semedo e Pjanic sono stati ultimamente al centro dell’attenzione. Il terzino portoghese vuole lasciare Barcellona per avere più spazio. I catalani però non sarebbero convintissimi di un arrivo dell’ex Roma, anche per via dell’età. L’idea dei ‘Blaugrana’, costretti anche dalla crisi economica legata al Covid-19, è quella di abbassare il monte ingaggi e, automaticamente, offrire al bosniaco uno stipendio più basso. Stando a quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo’, Pjanic avrebbe già dato il proprio assenso e le parti sarebbero al lavoro per trovare un accordo e l’obiettivo è quello di chiudere l’operazione entro il 30 giugno. Nel frattempo al lavoro c’è anche Jorge Mendes, agente del difensore lusitano, che con i bianconeri ha ottimi rapporti.

La Juventus deve però fare i conti con Inter e soprattutto Manchester City. Anche loro sono particolarmente interessati a Semedo e l’ipotesi inglese sembra essere quella che più affascina l’ex difensore del Benfica. E nel caso non sarebbe impossibile assistere ad uno scambio di cartellini con un altro assistito di Mendes, Joao Cancelo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfuma lo scambio | Va in Premier

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la rivelazione dell’ex | Se chiama Ronaldo torna