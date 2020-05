Calciomercato Inter, dalla Francia | Tonali ha scelto

Sandro Tonali è uno dei nomi più caldi per l’estate. Il giovane centrocampista del Brescia avrebbe già fatto la sua scelta per il futuro

Dalla Juventus all’Inter passando per il forte interessamento del PSG per Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 del Brescia sarebbe finito così nel mirino delle big d’Italia e d’Europa. Il suo addio al club lombardo è ormai cosa nota dopo aver accettato di continuare la sua avventura nella scorsa estate alla sua prima stagione in Serie A. Ora il suo futuro è altrove.

Come svelato dal portale francese Le10Sport Tonali e i suoi agenti non avrebbero trovato un accordo con la Juventus con una mezza promessa strappata dall’Inter che ha accelerato le operazioni. Inoltre, il club nerazzurro è riuscito anche a superare la concorrenza del PSG, che voleva replicare, in un certo senso, l’operazione che ha portato in Francia Marco Verratti.

