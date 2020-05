L’Uefa invita i campionati a riprendere ed è pronta a muoversi per quei campionati che non lo faranno. C’è la spiegazione del presidente

L’emergenza coronavirus ha fermato il calcio da ormai più di due mesi e in diverse nazioni si cerca di partire seguendo anche il modello Bundesliga, che tornerà in campo quest’oggi. La Serie A vorrebbe tornare in campo verso la prima metà di giugno, in modo da evitare problematiche enormi causate da un eventuale stop definitivo della stagione.

Uefa, Ceferin chiaro: “Senza conclusione del campionato obbligatori i preliminari per Champions ed Europa League”

Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha spiegato nel dettaglio la relazione tra campionati e competizioni europee ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole: “Il campionato di Serie A è uno dei più importanti, per questo è fondamentale per ogni sportivo, la sua valenza è essenziale. Chiaro che la salute è la priorità, questo lo ribadirò sempre, ma anche il calcio ha bisogno di ripartire, come tutti i settori. Le competizioni nazionali e internazionali sono collegate tra loro in maniera inevitabile, in Champions League ed Europa League vogliamo solo squadre che si sono qualificate sul campo, vale il merito sportivo”.

Ripresa del calcio: “Ci sono dei piani ben precisi per farlo, basti vedere la Bundesliga. Ci vuole un protocollo importante e sono convinto che la maggior parte dei campionati possano riprendere. Se non lo faranno per una scelta propria, le squadre saranno obbligate a passare dai preliminari per le qualificazioni alle competizioni Uefa”.

Su Champions League ed Europa League: “Le nostre competizioni si concluderanno ad agosto, salvo complicazioni causate dall’emergenza coronavirus”.

