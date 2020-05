Serie A, incidente stradale per l’attaccante | Le sue condizioni

Non solo l’emergenza Coronavirus, ma si aggiungono anche brutte notizie per i calciatori per quanto succede fuori dal campo: ecco le condizioni del giocatore

Brutte notizie per Alberto Cerri. L’attaccante della SPAL, in prestito dal Cagliari, che non ha ancora fatto il suo debutto con la squadra ferrarese visto che era ancora infortunato, è stato vittima di un brutto incidente a bordo della sua Porsche mentre alla guida nella periferia della città emiliano. Lui sta bene, mentre la vettura è stata trasportata via dal carro attrezzi come svelato dall’edizione de “L’Unione Sarda”. Da lunedì scorso anche la SPAL ha iniziato gli allenamenti individuali nel suo centro sportivo in attesa del ritorno in campo che dovrebbe essere ufficiale nelle prossime ore.

Serie A, solo un brutto spavento per Cerri

Per fortuna si è trattato soltanto di un brutto spavento per l’attaccante della Spal, voglioso di scendere in campo per contribuire alla possibile salvezza della compagine ferrarese. Per ora non si conosce ancora una data ufficiale per la ripresa della Serie A. Molti club contestano il protocollo: a breve potranno esserci novità decisive.

