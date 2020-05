Dopo la ripresa degli allenamenti arriva un altro infortunato in Serie A: Simone Inzaghi dovrà far fronte all’infortunio del suo calciatore

Gli allenamenti delle squadre di Serie A sono finalmente ripartiti e dal prossimo lunedì 18 maggio torneranno in vigore gli allenamenti di gruppo. Dopo l’infortunio del portiere della Roma, Pau Lopez, anche l’altra squadra della capitale dovrà far fronte ad un infortunio. Brutta notizia per l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, in vista della ripresa del campionato.

Lazio, brutta notizia per Inzaghi: infortunio per il portiere Strakosha

La Lazio è riuscita a sorprendere tutti in questa stagione, rivelandosi la vera rivale della Juventus nella lotta scudetto. I biancocelesti, prima dell’interruzione del campionato, si trovavano al secondo posto, ad un solo punto dai bianconeri. Qualora il campionato dovrebbe ripartire, la squadra di Simone Inzaghi sarebbe pronta a continuare ad inseguire il sogno scudetto, ma rischierebbe di farlo con un uomo fondamentale in meno. Infatti nelle ultime ore, il portiere della Lazio, Thomas Strakosha, avrebbe subito una frattura del quinto metatarso causata dallo stress.

Saranno da valutare i tempi di recupero, ma nel caso in cui l’estremo difensore non dovesse farcela, il secondo portiere sarebbe Silvio Proto, anche se ancora in patria ed il terzo Guido Guerrierri, da subito disponibile. Una tegola per Inzaghi, che però spera di recuperare il portiere per non toccare nessun tassello della squadra che fino ad ora ha sorpreso tutti e continuare a lottare per la vetta della Serie A.

