La Juventus ha messo nel mirino Todibo nello scambio con De Sciglio. I bianconeri potrebbero valutare un’eventuale cessione di Bonucci nel prossimo calciomercato

Sono diversi i giocatori sul tavolo nell’asse caldissimo tra Juventus e Barcellona. Tra questi figura anche Jean-Claire Todibo, attualmente in prestito con diritto di riscatto e controriscatto allo Schalke 04. Il giovane difensore già in passato fu adocchiato dal CFO bianconero Paratici, che lo avrebbe rimesso nel mirino nelle ultime settimane nei discorsi con il sodalizio blaugrana.

Todibo potrebbe finire a Torino nello scambio con De Sciglio, per un’operazione che assicurerebbe anche una corposa plusvalenza ad entrambe le società. Todibo in caso di sbarco a Torino andrebbe a rimpolpare ulteriormente un reparto che già conta di Bonucci, de Ligt, Demiral, Chiellini, Rugani oltre a Romero che terminerà il prestito al Genoa. L’argentino potrebbe però subito partire ed essere utilizzato come pedina di scambio per altre operazioni, al pari di Rugani che non rientrerebbe nei progetti futuri della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, l’affare Todibo apre all’addio di Bonucci

Malgrado queste due partenze, Sarri con l’arrivo di Todibo avrebbe a disposizione comunque cinque centrali per due posti nella consueta difesa a quattro del tecnico di Figline. Con de Ligt e Demiral blindati a Torino e il rinnovo di capitan Chiellini, la Juventus potrebbe ascoltare delle possibili offerte per Bonucci. La dirigenza della Continassa punta sul numero 19 anche per la prossima stagione, ma una proposta allettante può aprire uno spiraglio per una nuova partenza del classe ’87. Non è un mistero l’interesse del Manchester City di Guardiola per il difensore viterbese, anche se la squalifica dalle coppe europee e la crisi determinata dal coronavirus frenerebbero gli investimenti sul mercato dei ‘Citizens’.

Un’offerta pesante per Bonucci può arrivare sempre dalla Premier League e precisamente dal Newcastle, che potrebbe essere rilevato dal principe saudita Bin Salman. Il nuovo proprietario non baderebbe a spese, con il centrale della Nazionale che può diventare un obiettivo sensibile dei ‘Magpies’. Todibo alla Juventus potrebbe aprire degli scenari inattesi sul futuro sotto la Mole di Bonucci.

G.M.