Coronavirus | Serie A, Carnevali boom: “Qualcuno può fare il furbo…”

L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, sulla ripresa del campionato: “Intorno a noi confusione e veleni. Serve massima trasparenza”.

Continua ad aleggiare un’ombra sulla possibile ripresa della Serie A. L’emergenza Coronavirus ha costretto allo stop tutti i campionati. In Germania si è deciso di ripartire, mentre in Belgio, Olanda e Francia è stata già annunciata la fine della stagione. In Italia, ancora, non ci sono novità. Le squadre dovrebbero riprendere gli allenamenti collettivi, ma non sembra esserci coesione. E l’ad e dg del Sassuolo, Giovanni Carnevali, non si nasconde: “Se non giochiamo, libri in tribunale”.

Serie A, Carnevali: “Intorno a noi confusione e veleni”

“Lunedì dovremmo riprendere gli allenamenti collettivi, ma intorno a noi vedo tanta confusione. Siamo in alto mare. Qualora il campionato non riprendesse prevedo scenari drammatici”. Parole forti quelle di Giovanni Carnevali, che l’ad e dg del Sassuolo ha rilasciato al ‘Corriere dello Sport’.

Il dirigente neroverde ha sottolineato come alcuni club potrebbero fingere infortuni o non essere trasparenti: “Tutto dovrà essere organizzato al massimo della trasparenza, perché il problema che qualcuno possa nascondere un positivo e lo faccia passare da infortunio, volendo che il campionato continui o che qualcun altro invece lo faccia uscire perché vuole che il campionato si fermi, eccome se può saltare fuori”.

Carnevali chiede quindi massima trasparenza, ma anche un maggior supporto: “Leggendo le ultime modifiche al protocollo non mi sembra che si voglia favorire la ripartenza e intorno a noi sembrano esserci confusione e veleni”.

