Coronavirus, viola la quarantena | Condannato a 4 mesi di carcere

Grave episodio durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus: il giocatore adesso rischia un lungo stop

Non è un momento facile per il mondo del calcio che, globalmente, ha dovuto stoppare gli innumerevoli tornei in corso in tutto il mondo. In tal senso, dopo il caso Kean, un altro calciatore si è reso protagonista di un brutto episodio trasgredendo il lockdown per l’emergenza Coronavirus.

Coronavirus, clamoroso Nagguez: ecco cosa è successo

Un episodio accaduto lo scorso 22 aprile e che trova la sua conclusione in queste ore. Il difensore tunisino dell’ FK Suduva Hamdi Nagguez , club del campionato lituano, è stato condannato a 4 mesi di carcere. Il motivo è presto spiegato: il 27enne terzino ha violato le norme restrittive imposte dal governo per l’emergenza Coronavirus. ‘Il Corriere dello Sport’ riporta le dichiarazioni a ‘Mosaïque FM’ del portavoce del Tribunale che ha emesso la dura sentenza nei confronti del calciatore.

Esclusa la prigione, il difensore dovrà osservare ben 4 mesi di libertà vigilata con la condizionale. Nagguez era stato fermato da un posto di blocco dalla Guardia Nazionale lo scorso aprile e si era rifiutato di mostrare i propri documenti agli agenti, che lo hanno successivamente arrestato. Dopo la denuncia dell’agente, successivamente ritirata, il giocatore avrebbe inviato una lettera al Presidente della Repubblica Kais Saied.

La condanna iniziale è stata di 4 mesi ed una multa di 100 dinari tunisini (circa 32 euro) ma la FTF, federazione calcistica tunisina, ha fatto sapere che avrebbe presentato ricorso.

