Calciomercato Milan, idea Rangnick | Colpo a centrocampo

In attesa di ufficializzare Ralf Rangnick il Milan sta lavorando sul fronte mercato in vista della prossima stagione: ecco il profilo per il centrocampo

Il Milan continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione per colpi davvero interessanti. La società rossonera potrebbe così pensare a nuove ipotesi per quanto riguarda il centrocampo, uno dei reparti già da rinforzare in estate.

Calciomercato Milan, Louza idea per il centrocampo

Come svelato da RMC Sport sul taccuino del club rossonero ci sarebbe il profilo Imran Louza, centrocampista classe 1999 del Nantes. Il franco-marocchino è stato messo nel mirino da Ralf Rangnick con i primi contatti che sono già partiti con l’entourage del calciatore. La valutazione del club francese si aggira intorno ai 10 milioni di euro: su di lui ci sarebbe anche un forte interessamento del Lione.

Il Milan proverà così ad anticipare le big d’Europa cercando così di rinforzare il proprio centrocampo con un innesto di valore e di prospettiva assoluta. Il ruolo di Ralf Rangnick sarà decisivo in quanto grande conoscitore del calcio giovanile e non solo.

