Calciomercato Juventus, clamoroso retroscena di mercato | “Voleva rimanere”

In attesa di scoprire le mosse della Juventus per il prossimo mercato, il tecnico ha rivelato un clamoroso retroscena su un bianconero: “Voleva restare”.

La Juventus è tornata ad allenarsi, in attesa di conferme dalla FIGC, per la ripresa del campionato italiano. Nonostante le difficoltà presentate da Sarri ad imporre i suoi dettami tattici, i bianconeri sono ancora in corsa per tutte le competizioni stagionali. L’obiettivo del club piemontese, d’altronde, è sempre lo stesso: vincere tutto. Mentre i giocatori della Juventus aspettano di tornare in campo, dall’Inghilterra arriva un clamoroso retroscena di mercato riguardo alla scorsa campagna estiva dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Emery rivela: “Ramsey voleva restare all’Arsenal”

Nell’intervista rilasciata al ‘Daily Mail, Unai Emery ha rivelato un clamoroso retroscena di mercato sulla Juventus: “Ramsey voleva restare all’Arsenal. Aveva bisogno di negoziare un nuovo contratto, ma non ha raggiunto un accordo con la società. Penso che sarebbe stato meglio per la squadra e per me che fosse rimasto”. Il centrocampista gallese, invece, dopo aver terminato il proprio contratto con i ‘Gunners’ ha raggiunto un accordo con la Juventus per arrivare a Torino a parametro zero. La prima stagione in bianconero di Ramsey non è stata semplice ed è stata influenzata dalle condizioni fisiche pregresse del gallese: in ogni caso, l’ex Gunners, si è conquistato il proprio posto in bianconero.

Clamoroso retroscena di mercato dall’Inghilterra: Ramsey avrebbe preferito rimanere in Premier League, ma il mancato accordo con l’Arsenal lo ha portato alla Juventus.

