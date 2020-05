Calciomercato Juventus, super colpo | ‘Assist’ di Sergio Ramos

La Juventus continua a seguire il top player e spera di battere la concorrenza delle big d’Europa. Sergio Ramos fornisce un assist ai bianconeri!

La Juventus vuole continuare a crescere e restare agganciata alle squadre più importante di Europa, ma per farlo ha bisogno di aggiornarsi ogni anno e rinforzare i reparti che necessitano di più qualità. Fabio Paratici avrebbe ormai le idee chiare su come muoversi nella prossima sessione di calciomercato.

La compagine bianconera vorrebbe prima di tutto degli elementi importanti a centrocampo, reparto in cui ci sono state troppe difficoltà in questi mesi. Per il gioco richiesto da Maurizio Sarri, servirebbe maggiore qualità a discapito della quantità. L’attuale tecnico della Juventus vorrebbe provare a inculcare uno stile di gioco offensivo e veloce con tocchi di prima, per questo servirebbero dei giocatori diversi da quelli presenti in rosa.

Calciomercato Juventus, assist di Sergio Ramos: contrario al trasferimento di Pogba al Real Madrid

Fabio Paratici ha messo nel mirino diversi elementi per il reparto di metà campo, ma il sogno più grande sembrerebbe quello di Paul Pogba. Il Manchester United chiede cifre importanti e su di lui sembrerebbe una lotta a due con il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Diario Gol, però, Sergio Ramos potrebbe fare un assist alla Juventus.

Il difensore spagnolo, infatti, non vorrebbe nuove “prime donne” nello spogliatoio visto che, secondo quanto riferiscono dalla Spagna, da quando è andato via Cristiano Ronaldo c’è un’atmosfera migliore. Paul Pogba potrebbe creare qualche problema in tal senso e per questo il centrale non sembrerebbe gradire il suo trasferimento.

Zinedine Zidane vuole allenare il suo connazionale, ma questo pensiero di Sergio Ramos potrebbe dar manforte al presidente Florentino Perez che non sarebbe intenzionato a investire una cifra così elevata per l’ex Juve. In questo caso, la strada dei bianconeri per arrivare a Pogba potrebbe essere più semplice da percorrere.

